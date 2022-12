Avatar 2 : les chiffres français sont tombés, c'est un raz-de-marée malgré la Coupe du Monde

1 847 065 entrées en seulement 5 jours d'exploitation, le film de James Cameron réalise non seulement un départ canon, mais se place en plus comme étant le meilleur démarrage de l'année 2022, juste derrière Spider-Man No Way Home, et se permet même de faire mieux que le premier Avatar en 2009 qui avait attiré 1 806 542 spectacteurs sur la même période d'exploitation. C'est donc un véritable raz-de-marée pour le marché français, d'autant que le film devait faire face à la Coupe du Monde entre les demi-finales et la finale. De quoi rassurer Disney et la 20th Century Fox qui auraient pu douter quand on voit les scores amoindris aux Etats-Unis, avec les 134 millions de dollars en un week-end, qui sont en-deça des espérances. James Cameron peut toutefois compter sur les vacances de Noël pour faire grimper les chiffres, d'autant que le film devrait performer sur la longueur. C'est du moins ce que sous-entend The Hollywood Reporter qui a listé un nombre important de réservations de tickets sur les deux prochaines semaines.





Les chiffres fr pour #Avatar2 sont tombés. Le film réalise 1 847 065 entrées en 5 jours, malgré la Coupe du Monde. Il devient le 2è meilleur démarrage de 2022 après Spider-Man NWH et surpasse le Avatar de 2009 avec ses 1 806 542 entrées.#AvatarTheWayOfWater #AvatarLaVoiedeLeau pic.twitter.com/okR3JzBgUa — Maxime CHAO (@MaximeChao) 19 décembre 2022





Quelques heures après les chiffres internationaux , c'est au tour des résultats français d'Avatar 2 La Voie de l'Eau d'être partagés par les instances officielles. Avec