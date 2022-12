AVATAR 2 La Voie de l'Eau explose le box office, voici les 1ers chiffres

soit le 3ème meilleur démarrage pour un film hollywoodien depuis le début de la pandémie. L

Ils étaient attendus par les spectateurs, mais aussi toute une industrie : Avatar 2 La Voie de l'Eau vient de révéler ses tous premiers chiffres, ceux juste après le premier week-end d'exploitation. Au box office mondial, c'est un raz-de-marée total avec 434.5 millions de dollars récoltés ces premiers jours, dont 300,5 millions pour le marché international. Cela signifie qu'aux Etats-Unis, le film de James Cameron ramasse 134 millions de dollars pour 4 202 cinémas, ce qui est en réalité assez décevant comparé à d'autres blockbusters sortis cette année. C'est évidemment bien au-dessus du premier Avatar en 2009 qui avait généré 77 millions lors de son lancement, mais à titre de comparaison, c'est moins que Dr Strange in the Multiverse of Madness (187 millions), Black Panther Wakanda Forever (181 millions), Jurassic World Dominion (145 millions), Thor Love & Thunder (144 millions), mais plus que Top Gun Maverick et ses 126 millions au démarrage. Quand on voit à quel point ce dernier a été un long-seller et cumule 1.5 milliard de dollars au box office au final, rien n'est perdu pour Avatar 2. Malgré cela, c'est en-deça des espérances, puisque les estimations tablaient entre 150 et 175 millions pour les premiers chiffres. Globalement, le métrage de James Cameron devient le 11ème meilleur démarrage de tous les temps , derrière des films comme Captain Marvel, Star Wars The Last Jedi ou bien encore Dr Strange in the Multiverse of Madness.C'est donc au global où Avatar 2 réalise un sacré exploit avec la Chine en deuxième marché avec 57.1 millions de dollars pour son premier week-end,a France se situant quatrième juste après la Corée du Sud. On ne sait pas trop ce qui explique les chiffres légèrement timides du marché américain, très peu touché en plus par la Coupe du Monde de football, le football (soccer chez eux) n'étant pas un sport très populaire. Entre la durée de 3h12 et les tarifs plus élévés pour voir le film dans les meilleures conditions possibles (3D, HDR, IMAX? Dolby Cinéma, 4DX), il n'est pas impossible que le public américain se soit restreint pour le lancement. Cela dit, d'après les indiscrétions de The Hollywood Reporter, pas mal de réservations ont été faites tout au long des vacances de Noël. On rappelle que pour atteindre son seuil de rentabilité, Avatar 2 The Way of Water doit dépasser les 2 milliards de dollars au box office, ce qui est tout à fait possible.