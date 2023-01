Avatar 2 : en fait, le film est déjà rentabilisé, James Cameron réajuste ses propos

On le sait, depuis le début de la campagne promotionnelle d'Avatar 2, il est écrit partout que pour atteindre son seuil de rentabilité, le film de James Cameron doit atteindre les 2 milliards de dollars au box office. Des chiffres donnés en estimation par de nombreux analystes après l'interview donnée par le cinéaste canadien au magazine GQ stipulant que "Avatar La Voie de l'Eau devait devenir le troisième ou quatrième plus gros succès cinéma de l’histoire pour être rentable". Si le film est en parfaite bonne voie pour atteindre les 2 milliards de dollars dans les prochaines semaines (il a déjà dépassé les 1.5 milliard de dollars au box office mondial en même pas 3 semaines), James Cameron est revenu sur ce fameux seuil de rentabilité lors d'un entretien filmé avec un média chinois. Interrogé sur le fait que Avatar 2 doit dépasser les 2 milliards de dollars, le réalisateur a réajusté son discours.





J'étais un peu inexact avec ça. C'est probablement plus proche du 10ème plus gros succès pour atteindre le seuil de rentabilité. Mais oui, il doit atteindre un niveau très élevé.



C'est d'ailleurs un de nos challenges et c'est ce qui nous a permis d'essayer de faire mieux, d'être meilleur, de faire un film plus beau, plus convaincant, plus émotionnel aussi. Ça nous a forcé à être le plus excellent possible. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on sera plus en phase avec le public, dans le sens où Titanic ou même le premier Avatar ont réussi à le faire.



Il est impossible de le savoir en avance. Donc, notre rôle à nous, c'est de faire le meilleur film possible. On ne peut pas contrôler les tendances du marché, on ne peut qu'être maître de ce que nous mettons dans notre film.