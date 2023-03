Avatar 2 : James Cameron lâche 10 minutes du film sur YouTube en 2D, ça reste magnifique

Avatar 2 La Voie de l'Eau est disponible à l'achat numérique depuis le 28 mars 2023 , et jusqu’à présent, aucune sortie du film en Blu-ray n’a été annoncée ...































































Skimwing, ce poisson volant capable de sortir de l'eau grâce à sa queue qui lui sert de propulseur. La tribu de l'eau des Metkayina et tous les habitants du récif les utilisent comme montures militaires lorsqu'ils partent au combat. Les Skimwing peuvent faire faire du 100 km/h sur de longues distances par ailleurs.

Alors qu'on attend impatiemment l'arrivée d'Avatar 2 au format vidéo (Blu-ray, DVD, 4K Ultra HD), James Cameron et 20th Century Studios ont décidé de partager un morceau de leur film sur YouTube, via la chaîne officielle de Vudu, plateforme sur laquelle il est possible de visionner le film en streaming depuis quelques jours. C'est en quelque sorte un appel à l'envie de découvrir ou redécouvrir l'un des monuments du cinéma sorti en fin d'année dernière et qui a généré 2.306 milliards de dollars au box office mondial et plus de 14 millions d'entrées en France. La séquence partagée en question dure environ 9 minutes et nous permet de découvrir le domptage d'un