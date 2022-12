Avatar 2 : en France, c'est déjà 3 millions de spectateurs en une semaine, mais d'autres ont fait mieux

On l'a su dès la fin du premier week-end : Avatar 2 The Way of Water est déjà un immense succès. Certes un peu moins aux Etats-Unis où son démarrage déçoit un peu, mais dans le reste du monde, c'est un gros carton. Si la Chine et la Corée du Sud sont les deux marchés qui arrivent juste après les Etats-Unis en matière de performance, la France n'est pas en reste. D'ailleurs, 20th Century Studios vient d'annonces en ce mercredi 21 décembre 2022 que le film de James Cameron a déjà atteint les 3 millions de spectateurs en seulement une semaine d'exploitation. Avatar 2 devient immédiatement le meilleur lancement d'un film au cinéma en 2022, alors qu'il devait faire face aux demi-finale et finale de la Coupe du Monde de football. Malgré cet événement qui a réuni plus de 24 millions de personnes devant TF1, Avatar 2 a prouvé qu'il est un film qui rassemble les Français également.





Plus de 3 millions de spectateurs ont été transportés par #AvatarLaVoiedeLeau ! N'attendez pas et vivez une expérience unique au cinéma. pic.twitter.com/43E2uEGy8r — 20th Century Studios FR (@20thCenturyFR) 21 décembre 2022



Malgré cela, Avatar 2 ne détient pas le record de lancement en une semaine en France, et se classe même 18ème du classement. Des films tels que Avengers Endgame (3.426 millions d'entrées en une semaine), Taxi 2 (3.478 millions), Astérix & Obélix Missions Cléopâtre (3.685 millions), Star Wars Episode VII Le Reveil de la Force (3.801 millions), Les Bronzés 3 (3.9 millions) et Bienvenue chez les Chtis (4.3 millions) ont réussi à faire mieux. Malgré tout, comme le premier Avatar, cette suite devrait s'installer durablement, avec une fréquentation qui devrait continuer à se maintenir pendant les fêtes de Noël. Comme d'habitude, il s'agit d'un marathon et non d'un sprint...