Avatar 2 a détrôné Tom Cruise et Top Gun Maverick, voici les nouveaux chiffres

6.870.704 entrées contre 6.676.052 entrées pour Top Gun Maverick. Mieux encore, Avatar 2 enregistrait pas moins de 559 147 entrées rien que sur la journée du jeudi 29 décembre et continue d'attirer énormément de monde en salle lors de ces fêtes de Noël, avec une hausse de fréquentation de 10% de spectateurs en plus lors de sa deuxième semaine en salles. Dans le monde, le film a franchi la barre symbolique du milliard de dollars récoltés, le troisième en 2022 à atteindre ce seuil après Jurassic World Dominion (1 milliard) et Top Gun Maverick (1.4 milliard). Difficile de savoir si Avatar 2 parviendra à faire mieux que son aîné et ses 2.9 milliards de dollars récoltés en 2009 (avec tout de même quelques ressorties aux Etats-Unis et en Chine), et les 14.6 millions d'entrées réalisés en France à l'époque. Mais quand on voit le démarrage stratosphérique en seulement 15 jours, il y a de fortes chances pour que le film continue de séduire un maximum de spectateurs.





Tom Cruise et Top Gun Maverick viennent de se faire détrôner en France par #Avatar2 qui devient en 16 jours le film le plus vu de 2022 avec 6.870.704 entrées. Il y a eu 559 147 entrées rien que sur la journée du jeudi 30 décembre.



Plus de détails ici : https://t.co/k3t3VyYtXL pic.twitter.com/tQRGaow1B0 — Maxime CHAO (@MaximeChao) 30 décembre 2022





Ce n'était qu'une question de temps et il n'aura fallu que 16 petits jours pour qu'il realisé cet exploit : Avatar 2 La Voie de L'Eau vient de détrôner Tom Cruise et Top Gun Maverick de leur piédestal en France. En effet, à la fin de la journée du jeudi 29 décembre 2022, le film de James Cameron comptabilisait