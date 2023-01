Atomic Heart : 20 min de gameplay en 4K, c'est du BioShock ultra énervé !

Le début de l'année 2023 va être mouvementé dans le jeu vidéo, et parmi les titres qui font déjà beaucoup parler d'eux, il y a un certain Atomic Heart. Développé par le studio russe Mundfish, ce FPS qui emprunte beaucoup à Bioshock dans son gameplay ambidextre s'est fait remarquer depuis la gamescom 2022. Il faut dire que les derniers trailers sont montés avec style et beaucoup de peps, au point de créer une certaine défiance chez les joueurs. Histoire de nous prouver qu'ils soient loin d'être des mythos, les développeurs ont invité la presse pour tester les 4 premières heures du jeu, ainsi qu'une portion de l'open world. On a même eu droit à du b-roll que l'on a monté et décidé de partage avec vous. La première vidéo de 9 minutes n'est autre que le début du jeu, permettant de découvrir cette Union Soviétique dystopique qui règne sur le monde, et propose des robots dotés d'intelligence artificielle pour accompagner les humains dans les tâches quotidiennes. L'occasion de découvrir le rendu graphique et l'ambiance très réussi de cette aventure qui propose autre chose que des paysages issus des Etats-Unis.La deuxième vidéo, plus longue, donne un bel aperçu des combats dans le jeu, et révèle qu'il va falloir jongler entre les armes à feu, les pouvoirs et les affrontements au corps-à-corps face à des ennemis coriaces et qui ne se laisse clairement pas faire. La sortie de Atomic Heart est attendue pour le 3 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.