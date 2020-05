Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft s'explique sur l'absence de gameplay, les fans doivent être patients

Alors que les fans d'Assassin's Creed s'attendaient à ce que Valhalla s'affiche dans une vidéo de gameplay lors du dernier Inside Xbox, Ubisoft s'est contenté d'un trailer qui n'était autre qu'un montage de cut scenes ponctuant l'aventure d'Eivor. Une sacrée déception pour la communauté , alors qu'Ashraf Ismail avait promis que même courte, la séquence comprendrait de vraies phases de jeu. Lors d'un chat vidéo avec le Washington Post, il a eu l'occasion de revenir sur ce sujet sensible."En tant que directeur créatif, ma priorité est le développement d'Assassin's Creed Valhalla, a-t-il indiqué. Mon rôle est de déterminer la vision de l'expérience de jeu. Nous avons des équipes commerciales dont le job est d'assurer la campagne marketing de nos productions. Les gens doivent faire preuve de patience et ne pas oublier que nous avons annoncé le jeu il y a à peine deux semaines. On a encore du chemin à faire. Les gens ne doivent avoir aucun doute sur le fait qu'ils verront beaucoup de gameplay."Ubisoft Montréal semble donc parfaitement conscient de la frustration des inconditionnels, mais préfère se concentrer sur la conception du jeu pour, justement, être en mesure de leur dévoiler du gameplay plus tard. "Nous y mettons toute notre énergie, a-t-il insisté. On veut s'assurer qu'à certains moments, nous puissions dire : 'Vous savez quoi ? Nous allons prendre cette partie du jeu et la montrer aux joueurs'".Nul doute qu'à l'occasion de l'Ubisoft Forward , une conférence type E3 qui aura lieu le 12 juillet prochain à 21h, Assassin's Creed Valhalla aura droit à une longue séquence de gameplay. En attendant, on rappelle que la sortie du jeu est prévue pour la fin de cette année sur Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5, PC et Stadia.