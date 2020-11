Assassin's Creed Valhalla : on vous fait découvrir tout le début du jeu, avec Eivor enfant

C'est dans quelques jours que l'on va pouvoir retrouver le nouvel épisode de la grande saga qu'est Assassin's Creed, qui part cette fois-ci visiter les terres des Vikings. Dans la peau d'Eivor, qu'il soit homme ou femme, le joueur va donc évoluer dans cette ambiance mythologique nordique, décidément bien à la mode ces derniers temps. Si jamais vous n'avez pas peur des spoils, vous allez faire connaissance avec Eivor, démarre d'ailleurs l'aventure enfant. Ce dernier sera témoin d'un drame qui va lui forger son identité et le pousser à agir avec violence très souvent. Bien sûr, notre test arrive très bientôt et en attendant que Laurely Birba vous livre son verdict final, on vous propose les 15 premières monutes du jeu, capturées sur Xbox One X.N'hésitez pas à nous laisser votre feedback sur le début de cette aventure qui s'annonce riche en rebondissements, à défaut d'être originale... La sortie d'Assassin's Creed est attendue pour le 10 novembre prochain sur current et next gen'.