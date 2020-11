Assassin's Creed Valhalla : le jeu fait un démarrage dingue au Royaume-Uni

Si le but des vikings étaient de conquérir l'Angleterre, force est de constater que cette volonté s'applique également à Assassin's Creed Valhalla. À peine sortie, la dernière production d'Ubisoft explose les charts du Royaume-Uni en s'imposant dans le top 10 : à vrai dire, il bat même Call of Duty pour la première fois, la saga d'Activision venant également de publier son épisode Black Ops Cold War qui figure alors... sur la deuxième marche du podium.Mais plus impressionnant encore, toujours outre-manche, Assassin's Creed Valhalla réalise le deuxième meilleur démarrage de toute la franchise, la médaille d'or étant détenu par Assassin's Creed III, sorti en 2012. Désormais, on attend impatiemment les scores français et mondiaux, ainsi que des chiffres de ventes concrets.De notre côté, Assassin's Creed Valhalla, c'est un joli 17/20 dans nos colonnes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test écrit ici et notre test vidéo juste là