Assassin's Creed Valhalla : la résolution et le framerate dévoilés sur Xbox Series X, c'est du solide

Assassin's Creed Valhalla sera l'une des très grosses sorties de cette fin d'année, cela ne fait aucun doute. Et histoire de marquer le coup, Ubisoft a carrément avancé la date de sortie pour la faire correspondre avec celle de la Xbox Series X : le partenariat entre la firme française et Microsoft semble d'ailleurs solide, au point même que le jeu sera tout spécialement optimisé pour la puissante machine américaine. Pour ainsi dire, un communiqué de presse vient clarifier la situation au niveau du framerate et de la résolution... et cette mouture next-gen s'annonce solide.: auparavant, Ubisoft ne s'était pas prononcé précisément à part un vague "au moins trente images par seconde". Il s'agit donc d'une excellente nouvelle et il nous tarde désormais de connaître les caractéristiques techniques des versions Xbox Series S et, bien entendu, PlayStation 5.Rendez-vous le 10 novembre également sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.