Assassin's Creed Valhalla : la date de sortie du jeu avancée, merci la Xbox Series X

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz — Assassins Creed UK (@Assassins_UK) 9 septembre 2020

Maintenant que Microsoft a dévoilé la date de sortie de la Xbox Series X (qui sera donc disponible à partir du 10 novembre prochain et coûtera 499€, sachant que le Xbox All Access permettra de l'avoir pour 35€/mois), Ubisoft annonce qu'Assassin's Creed Valhalla débarquera le même jour non seulement sur la console next-gen du constructeur américain, mais aussi sur Xbox Series S, Xbox One, PC, PS4 et Stadia. A l'heure actuelle, aucune date n'a été dévoilée pour la PS5.Rappelons qu'il y a encore quelques heures, Assassin's Creed Valhalla n'était pas censé arriver avant le 17 novembre. Ce n'est pas tous les jours qu'un éditeur fait le choix d'avancer la commercialisation d'un titre aussi attendu, et on ne va certainement pas s'en plaindre.