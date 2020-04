Assassin's Creed : suivez en direct l'annonce du nouvel épisode, ça se passe maintenant

Comme nous vous l'indiquions ce mati n, Ubisoft s'apprête donc bel et bien à dévoiler le tout nouveau Assassin's Creed aujourd'hui. Plus qu'une rumeur, la firme tient actuellement un livestream au cours duquel l'artiste Boss Logic réalise ce qui devrait être l'image de présentation officielle : particulièrement long, ce teaser pourrait bien encore se tenir plusieurs heures, avec une révélation finale en fin d'après-midi.Notons que de plus en plus d'indices récents semblent indiquer que le jeu se situerait bien à l'époque des vikings avec le possible nom "d'Assassin's Creed Vallhala", comme l'indique ce prochain romain tiré du jeu, référencé chez certains commerçants et dont les mots clés s'avèrent franchement évocateurs. On devrait, de toute façon, être fixé très prochainement.