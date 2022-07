Ant-Man 3 Quantumania : le trailer a fuité, on y voit Kang et Bill Murray aussi

C'est la même chose chaque année, lorsque Marvel se rend au Hall H de la Comic-Con de San Diego pour dévoiler en exclusivité les nouveaux trailers pour le public sur place, il y a toujours un petit malin pour filmer discrètement les bandes annonces qui sont publiés parfois plusieurs mois après. C'est le cas pour Ant-Man 3 Quantumania qui s'est révélé avec une première bande annonce qui pose les enjeux de la Phase 5 du MCU. Kang sera donc de retour dans sa version Le Conquérant pour faire comprendre qu'il est la nouvelle menace de nos Avengers. C'est évidemment sous les traits de l'acteur Jonathan Majors qu'il prendra vie, lui qui avait déjà livré une version plus décalé du personnage dans la Saison 1 de Loki, en se faisant appel "Celui qui demeure". Outre la présence de Kang, ce trailer nous permet aussi d'apercevoir un certain Bill Murray qui fera ses premiers pas dans le MCU, et dont le personnage est encore très flou. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il incarnera un méchant qui semble vivre dans le royaume quantique, c'est du moins ce qu'il a affirmé il y a plusieurs mois.On retrouvera évidemment Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang, qui semble enfin accéder à la notoriété publique, lui qui a toujours été dans l'ombre des principaux Avengers. Au début du trailer, on le voit en effet signer des autographes pour son autobiographie "Look Out for The Little Guy" (Faites attention à ce petit gars), avant de découvrir que sa fille Cassy s'est faite arrêter par la Police. Pour une raison qui n'a pas encore été communiquée, c'est Kathryn Newton, qu'on a pu voir dans la série Supernatural et le film Détective Pikachu, qui reprend le rôle, sachant qu'elle aura également son costume de Stature. Avec cette bande annonce, les enjeux du MCU sont en train d'être définis avec une Phase 5 qui placera enfin Kang au centre de toutes les attentions. Peut-être l'occasion de remettre un peu de sérieux au sein du Marvel Cinematic Universe...