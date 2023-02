Ant-Man 3 Quantumania : le film s'effondre au box office, un mauvais bouche-à-oreille ?

Au cinéma depuis le 15 février dernier, Ant-Man et la Guêpe Quantumania n'a pas vraiment eu bonne presse. Avec 48% de moyenne sur Rotten Tomatoes , le premier film de la Phase 5 du MCU ne démarre pas sous les meilleurs auspices. Si aux Etats-Unis, l'avis des spectateurs se montre plus clément avec une note de 83%, en France par exemple, c'est aussi la douche froide. Avec un score de 2.6/5, on ne peut pas dire que les dernières aventures de Scott Lang aient séduit beaucoup de monde. La réalité se rapproche davantage de l'avis français, puisqu'avec 32.2 millions de dollars récoltés au box-office domestique (américain donc), Ant-Man et la Guêpe Quantumania réalise une chute de près de 70% par rapport à son premier week-end d'exploitation. C'est tout bonnement la plus forte baisse de fréquentation jamais enregistrée par un film du MCU lors de son deuxième week-end. Un record détenu jusqu'à présent par Black Widow qui avait connu une baisse de 67,8%, impactée par la pandémie à cette époque et du fait que le film était sortia aussi en simultané sur Disney+.C'est donc plutôt le bouche-à-oreille qui est mauvais pour Ant-Man 3, souvent comparé à un mauvais Star Wars, et jugé aussi pour avoir trompé les spectateurs avec un ton radicalement sérieux dans les bandes-annonces alors que l'humour est assez présent, avec des personnages ridicules du type MODOCK, Mr Brocoli et le Blob qui cherche à tout prix à avoir des trous comme un être humain. Pour retrouver pareil déconvenu et des retours négatifs sur le MCU, il ne faut pas remonter à bien loin, puisque Thor Love and Thunder avait lui aussi été victime de mauvais feedback de la part des spectacteurs, avec une chute de fréquentation de 67,7% après son premier week-end. On peut donc y voir un ras-le-bol de la part du public, qui souhaite renouer avec le succès de l'ère des Pierres d'Infinité avec le MCU, raison pour laquelle Kevin Feige a annoncé un changement de stratégie pour le MCU, avec plus de temps pour peaufiner les effets spéciaux et moins de séries sur Disney+, afin d'éviter l'overdose. Parce que oui, il faut aussi préparer l'arrivée des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, prévu pour le 3 mai 2023.