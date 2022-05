Alan Wake 2 : de nouvelles images du jeu, l'ambiance est lugubre voire malsaine

Illka Villy, l'acteur qui a prêté ses traits au personnage d'Alan Wake, évoque le fait que Sam Lake en parle depuis la fin du premier épisode et sait pertinemment que l'annonce de Quantum Break a été quelque peu déceptif pour les fans qui attendaient le retour de l'auteur de romans torturé.

En plus de l'annonce d'Alan Wake Remastered sur Nintendo Switch, le studio Remedy Entertainment a donné pas mal d'informations sur le très attendu Alan Wake 2, révélé au monde entier lors des derniers Game Awards à Los Angeles. Le développement suit son cours selon Sam Lake, le Creative Director, qui demande aux fans un peu de patience avant de pouvoir découvrir du gameplay. Il ne souhaite en effet pas perturber la concentration de ses équipes avec une démo ou autre pour garder cette dynamique qu'il estime importante. Histoire de donner un peu de grain à moudre, des artworks ont toutefois été partagés pour donner un aperçu de ce qui nous attend prochainement. Le jeu s'annonce sombre, avec des décors qui nous feront découvrir à la fois la ville, mais aussi des environnements plus naturels comme des forêt à parcourir, ce qui rappelle le premier épisode. L'image en revanche de cette vieille dame possédée avec son tricot dans la main et se trouvant visiblement dans des égoûts nous prouve qu'il faudra encore se méfier de tout le monde.Prévu pour 2023 (si tout va bien), Alan Wake 2 arrivera donc 13 ans après la sortie du premier épisode, et si Remedy a mis autant de temps, il faut savoir que le studio finlandais y songe depuis plus de 10 ans.