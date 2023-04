Zelda Tears of the Kingdom : Nintendo recherche activement le leaker de l'artbook et demande des comptes à Reddit

Rappelez-vous, en février dernier, un internaute faisait fuiter l'intégralité de l'artbook de Zelda Tears of the Kingdom dans sa version japonaise. Plus de 200 pages d'illustrations révélant l'ensemble des nouveautés qui nous attendent dans cette suite prévue pour le 12 mai prochain sur Switch. On pouvait y voir le visage de nouveaux personnages, les tenus nouvelles de Link, ses armes imaginées spécialement pour cette suite et évidemment des pans entiers de l'histoire ont été révélés. C'est sur Reddit que les images et le pdf a été partagé par un certain JustJulienOffic, dont le nom d'utilisateur Discord "Julien#2743" s'est également fait connaître. Ce dernier expliquait que c'est une de ses connaissances qui avaient mises la main sur cet artbook officiel et qu'il trouvait intéressant de partager l'ouvrage trois mois avant la sortie du jeu. Evidemment, cette fuite n'a pas pu plu à Nintendo qui est activement à la recherche de ce "JustJulienOffic", afin de lui intenter une action en justice. Nintendo a d'ailleurs déposé une demande d'assignation DMCA devant un tribunal de district de Californie. Cette demande, si elle est accordée, obligerait ainsi Discord "à divulguer l'identité, y compris le(s) nom(s), adresse(s), numéro(s) de téléphone et adresse(s) e-mail de l'utilisateur Julien#2743, qui est responsable de la publication de contenus contrefaisants qui sont apparus" sur la chaîne Discord en question. L'étau se resserre donc pour ce leaker qui risque donc une peine de justice si jamais il est attrapé...