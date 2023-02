Zelda Tears of the Kingdom : l'artbook a fuité dans son intégralité, attention aux spoilers !

Entire Zelda: Tears of the Kingdom Artbook Leaks Onlinehttps://t.co/WjAqTNHOGK — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 19 février 2023

Difficile aujourd'hui de ne pas être victime de leaks, que l'on soit un petit studio ou même un très gros éditeur, n'importe qui a déjà eu affaire à des fuites indésirées. C'est à nouveau le cas pour Nintendo et le jeu Zelda Tears of the Kingdom, qui vient de voir son artbook être totalement scanné et mis en ligne sur Reddit par des utilisateurs malveillants. Nous avons décidé d'ailleurs de ne poster aucune image de l'artbook en fuite pour ne pas vous gâcher la surprise. On ne sait évidemment pas qui est l'auteur de ce leak, mais c'est l'insider Tom Hendersen qui est le premier à avoir alerté toute la Twittosphère , par le biais d'un article posté sur Insider Gaming. Selon les informations des personnages qui se sont aventurées dans le spoil, l'origine de l'ouvrage est japonais comme en atteste les pages disponibles en lecture mais aussi en téléchargement. Forcément, artbook complet oblige, le bouquin révèle énormément d'éléments qui pourrait compromettre les surprises liées à l'histoire. C'est le deuxième leak qui est lié à Zelda Tears of the Kingdom, puisque la Nintendo Switch en édition collector aux couleurs du jeu a elle aussi fait l'objet d'une fuite il y a quelques semaines. A ce jour, Nintendo n'a ni infirmé ni confirmé l'existence de cette console en édition limitée. Dans tous les cas, la sortie du jeu est toujours prévue pour le 12 mai 2023.