Yakuza Like a Dragon : voici 2 nouveaux personnages jouables, des mafieux qui ne rigolent pas

Pour ce Yakuza Like a Dragon, SEGA a choisi d'opter pour un style résolument différent : un système de combat en tour par tour et, carrément, un tout nouveau héros en la personne d'Ichiban Kasuga (que l'on avait toutefois pu voir auparavant dans la série). Si ce criminel audacieux sera au centre de l'intrigue, le J-RPG nous permettra de mettre la main sur d'autres mafieux pour des affrontements bien secs : voici, justement, deux nouveaux personnages jouables tout fraîchement dévoilés, Joon-gi Han (pas Solo) et Tianyou Zhao (pas la chanteuse).Le premier commence tout juste sa carrière de tueur à gages et a développé de superbes techniques d'assassinat, comme flinguer des bonhommes avec deux pistolets à la Devil May Cry ; le second, plus traditionnel, aime se battre avec un sabre dans la rue, pour la discrétion et la sobriété ou peut-être pour le plaisir de ressembler à Salt Bae.Yakuza Like a Dragon sortira ce mois-ci au Japon et plus tard par chez nous, on ne sait pas quand exactement. Le temps que le localisation se fasse, très certainement : sans ça, il est toujours possible d'apprendre le Japonais grâce à des sites gratuits et de commander le jeu en import.