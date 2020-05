XIII : le remake au cœur d'une présentation dans quelques jours, voici la date

The first gameplay reveal of the FPS #XIII will air during the #IGNSummerOfGaming on June 8th!



Rendez-vous le 8 juin pour découvrir le premier gameplay trailer du FPS #XIII lors du #IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/Vjtut5OEFv — Microids (@Microids_off) 26 mai 2020

Cela fait maintenant un bout de temps que le remake de XIII a été annoncé - il y a plus d'un an, pour être précis - et son éditeur Microids semble enfin décidé à en parler concrètement : pourtant, ce n'était pas gagné puisque le jeu devait sortir originellement le 13 novembre 2019 avant d'être repoussé de plusieurs mois C'est plus précisément dans le cadre de l'IGN Summer of Gaming que cette refonte devrait se dévoiler concrètement : on espère bien sûr avoir une nouvelle date de sortie, histoire que le rendez-vous soit d'ores et déjà pris. On rappelle qu'à la base, le FPS était prévu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch : ces plateformes devraient être toujours valables, à moins que le studio de développement PlayMagic n'ait décidé d'y inclure aussi la PS5 et la Xbox Series X. On en saura plus dans quelques jours.