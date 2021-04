xCloud : le service en streaming d'Xbox bientôt dispo sur iOS et PC

Déjà déployé sur Android pour tous les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate, xCloud entend bien changer l'avenir du jeu vidéo en rendant disponible toute une panoplie de titres jouables directement en streaming sur ton téléphone ou sa tablette. Que les possesseurs d'appareils iOS et de PC se réjouissent,(Google Chrome, Safari ou Edge) et non pas par une application, la législation d'Apple l'empêchant. Notons qu'il s'agira donc d'une bêta, qui servira notamment d'essai à Microsoft sur ces plateformes en vue d'un déploiement total et définitif du service.Il y a peu, la firme de Redmond annonçait en grandes pompes l'arrivée de jeux de la première Xbox et de la Xbox 360 dans le catalogue , comptant alors des titres comme Gears of War 2, The Elder Scrolls Morrowind ou encore Perfect Dark Zero. De plus, le mois d'avril aura également connu l'arrivée de GTA 5 , rien que ça : xCloud commence à devenir sacrément intéressant.