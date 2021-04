xCloud : au tour des classiques d'Xbox 360 et Xbox d'arriver dans le catalogue

Fable II Gears of War 2 Gears of War 3 Gears of War Judgment Fallout New Vegas Banjo-Kazooie Banjo-Tooie Kameo : Elements of Power Perfect Dark The Elder Scrolls : Oblivion The Elder Scrolls : Morrowind Double Dragon : Neon Jetpac : Refueled Perfect Dark Zero Viva Pinata Viva Pinata : Trouble in Paradise

Compris "gratuitement" dans le Xbox Game Pass Ultimate (qui, lui, est bien payant), xCloud est un service définitivement avant-gardiste permettant de jouer à vos jeux directement sur mobiles, via Wi-Fi ou la 4G/5G. Pour le moment, il faut se cantonner à une belle sélection de titres mise à disposition qui tend à s'agrandir régulièrement et, en l'occurrence, Microsoft vient d'apporter une jolie nouvelle pour les curieux ou les adorateurs de la septième génération : les hits de la Xbox 360 et de même de la première Xbox viennent de rejoindre la liste.Ainsi, ce ne sont pas moins de seize classiques qui se laisseront approcher :Voilà qui devient toujours plus alléchant. Bien sûr, d'autres jeux devraient débarquer par la suite pour un catalogue toujours plus conséquent...