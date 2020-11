Xbox Series X : une machine qui fume ? Microsoft répond

CANSADO de las FAKE NEWS.



Os dejo un video MIO explicando porque es Fake lo de la consola "Quemada" y como han logrado este efecto incluso estando la consola "APAGADA" pic.twitter.com/LfXzIBSu6N — Xbox Studio (@XboxStudio) 11 novembre 2020

Nous ne pensions pas avoir à dire ça mais, s'il vous plaît, ne crachez pas de la fumée de cigarette électronique dans votre Xbox Series X

Bref, si vous avez la Xbox Series X, jouez-y, ça fonctionne bien mieux comme ça.

Voilà une affaire à la fois amusante... et sacrément problématique, surtout pour Microsoft. Depuis hier, des internautes possédant la Xbox Series X ont publié plusieurs vidéos étonnantes de la console, crachant une véritable fumée blanche et épaisse. Et comme l'on dit, il n'y a pas de fumée sans feu : la nouvelle bête américaine serait-elle sujet à des pannes, qui pourraient engendrer elles-mêmes des incendies ?Autant dire que du côté de Microsoft, l'histoire a été prise très au sérieux. Mais le dénouement est heureusement bien plus léger que certains l'auraient espéré : il s'agit en réalité d'une farce, la fumée venant... de cigarettes électroniques. En vapotant et en soufflant dans la fameuse grille d'aération de la machine, un véritable nuage grisâtre s'en dégage alors : il faut dire que l'effet est on ne plus réussi. Devant cette révélation, Microsoft s'est alors exprimé avec une certaine ironie sur Twitter :