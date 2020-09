Xbox Series X/S : Microsoft rappelle qu'elles ne seront pas ses dernières consoles

"

, avait-il indiqué.

Pour mémoire, la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S est fixée au 10 novembre prochain.

Lors d'un entretien accordé à Yahoo! Finance, Phil Spencer a rappelé que la Xbox Series S et la Xbox Series X ne seraient pas les dernières consoles de Microsoft, alors que le cloud gaming fait plus que jamais parler de lui, et encore plus avec l'arrivée récente d'Amazon sur le marché. "Le joueur est désormais au centre de nos attentions, ce n'est plus la console, a assuré le patron de la branche Xbox. On le voit partout ailleurs : ma TV m'accompagne où que je sois, pareil pour ma musique. C'est moi qui contrôle les choses, et je pense que le jeu vidéo est en train de prendre le même chemin."Il ajoute : "Si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez accéder à vos jeux sur Xbox, PC et, dorénavant, votre terminal Android via le streaming. Concernant le futur des consoles, je suis intimement convaincu que d'autres sortiront à l'avenir. Tout comme la vidéo et la musique, le streaming n'a pas empêché l'innovation. Voilà pourquoi je pense que d'autres machines, et c'est d'ailleurs ce que nous avons prévu de faire."Cette déclaration de Phil Spencer fait écho à celle qu'il avait faite en juin dernier à Wired.J'aime regarder la télévision. J'aime jouer sur une télévision. C'est là où je passe la plupart de mon tempsJe pense qu'il y aura toujours des gens pour jouer sur une télévision, et ce pour encore longtemps. C'est quelque chose dans lequel nous sommes pleinement engagés, et nous continuerons de proposer ce genre d'expérience. Je ne pense pas que la Xbox Series X soit notre dernière console. Je pense que nous en concevrons d'autres pour que jouer sur une télévision soit agréable.