Amazon surprend et dévoile Luna, sa propre plateforme de cloud gaming ! Toutes les infos

10Mo par seconde seront exigés pour jouer dans cette résolution et ce framerate précis.

Cette semaine est décidément historique dans le parcours du jeu vidéo. Après le coup de tonnerre provoqué par le rachat de Bethesda par Microsoft, au tour d'un autre membre des GAFA de braquer les projecteurs sur lui :(et, plus tard, Android).- qui sera amené à grossir au fil du temps, bien entendu -SeulementAmazon précise que la 4K arrivera très vite (une connexion internet de 35Mo/s sera alors demandée) et, petite particularité, il sera carrément possible de streamer sur deux appareils à la fois.Parce que le géant américain veut faire les choses bien,- par exemple de votre TV à votre ordinateur, puis à votre smartphone - sans avoir à y reconnecter l'appareil. Et ça, c'est un petit plus qui pourrait bien faire la différence. Sans ça, notons qu'il sera possible d'user de sa DualShock 4, de son pad d'Xbox One ou tout simplement de son clavier et de sa souris.Côté jeu,ou encore The Surge 2 sans parler d'une tonne de jeux plus indépendants, de A Plague Tale Innocence à Brothers en passant par Overcooked 2 ou Abzû. Surtout, Amazon a conclu un solide partenariat avec Ubisoft et proposera alors plusieurs best sellers à l'instar de Watch Dogs Legions ou Assassin's Creed Valhalla : certains softs précis seront même proposés en "version ultime", avec le season pass déjà intégré.Enfin, parce que la firme de Jeff Bezos possède Twitch,, sans temps de chargement.Seul hic ? On ne sait pas encore quand Luna sera disponible (un accès anticipé aura bientôt lieu) et, surtout, le projet n'est envisagé pour le moment qu'aux États-Unis d'Amérique. On se doute bien qu'Amazon a de grandes ambitions et que le dit-service débarquera aussi dans nos contrées, un peu plus tard.Il s'agit en tout cas d'un grand pas pour le titan qui, de facto, s'oppose directement à Google et son Stadia ou Microsoft et son Project xCloud. Et n'oublions pas qu'Amazon est actuellement en train de plancher sur le MMO New Worlds ainsi qu'un autre autrement plus ambitieux... sur le Seigneur des Anneaux. Les prochaines années risquent d'être musclées.