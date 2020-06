Xbox Series X : la dernière console de Microsoft ? La réponse de Phil Spencer

Avant même la sortie de la Xbox One et de la PS4, bon nombre d'acteurs de l'industrie vidéoludique estimaient que les jours des consoles - telles que nous les avons toujours connues - étaient comptés. La Xbox Series X, la PS5 et même la Nintendo Switch prouvent le contraire, mais les constructeurs ont pris conscience de l'importance des services en ligne. C'est surtout vrai pour Microsoft qui, avec les infrastructures qu'il a mises en place ces dernières années, semble avoir une longueur d'avance sur ses concurrents.La firme de Redmond n'a jamais caché sa volonté de s'affranchir des barrières qui cloisonnent chaque communauté, et c'est quelque chose qu'a rappelé Phil Spencer lors d'un entretien avec Wired . Selon lui, le grand public, qui a l'habitude de jouer sur les appareils mobiles, ne va certainement pas s'acheter un écran et une console pour jouer à Sea of Thieves, par exemple. C'est plutôt aux constructeurs de se déployer sur d'autres supports, chose que d'autres secteurs (la musique, le cinéma, les programmes télévisés entre autres) ont parfaitement su faire. "Vous et moi regardons Netflix. J'ignore de quelle manière vous consommez vos séries, mais ça ne nous empêche pas d'échanger sur celles-ci. Je souhaite que ce soit la même chose pour le jeu vidéo", a-t-il expliqué.Cela signifie-t-il qu'après la Xbox Series X, Microsoft compte se tourner exclusivement vers ce type de service ? "J'aime regarder la télévision. J'aime jouer sur une télévision. C'est là où je passe la plupart de mon temps, a indiqué Phil Spencer. Je pense qu'il y aura toujours des gens pour jouer sur une télévision, et ce pour encore longtemps. C'est quelque chose dans lequel nous sommes pleinement engagés, et nous continuerons de proposer ce genre d'expérience. Je ne pense pas que la Xbox Series X soit notre dernière console. Je pense que nous en concevrons d'autres pour que jouer sur une télévision soit agréable."Voilà qui devrait en rassurer plus d'un, même si les choses peuvent bien évidemment changer d'ici quelques années. En attendant, on rappelle que la Xbox Series X est toujours attendue pour la fin de cette année.