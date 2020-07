Xbox Series X : Phil Spencer en dévoilera davantage au mois d'août

Si Sony Interactive Entertainment est soupçonné de vouloir diffuser un State of Play le 6 août prochain à 22 heures, Microsoft ne laissera pas le constructeur japonais occuper tout l'espace médiatique. En effet, dans le cadre d'une interview accordée à la YouTubeuse iJustine, Phil Spencer a confié qu'il communiquera de nouveau sur la Xbox Series X le mois prochain, et plus particulièrement sur la rétrocompatibilité de la machine."L'équipe derrière la rétrocompatibilité de la console, on pourrait les comparer à des ninjas oeuvrant dans l'ombre, a confié le patron de la division gaming. Ils font un travail incroyable, et sans trop en dire, quand je vois le framerate qu'ils sont capables de proposer à la fois pour notre back catalogue et des jeux actuels... De base, lorsque l'on achète une nouvelle console, ce n'est pas normal de pouvoir jouer à d'anciens jeux, et ce dans les meilleures conditions. Je pense qu'au fur et mesure, les gens seront impressionnés par le boulot abattu par l'équipe ; je suis particulièrement fier d'eux. On se focalise sur l'investissement consenti par les joueurs dans la marque Xbox, qu'il s'agisse des manettes que vous possédez déjà, ou des jeux que vous avez achetés. Pour moi, respecter ce lien avec le joueur est important ; c'est même devenu l'un de nos piliers. Je me sens d'en dire davantage, ça devrait être au mois d'août. Je pense que nous aurons plus de choses à dire sur ce point."On ignore encore de quel manière le sujet sera abordé, et s'il s'agira du seul. Certains pensent à un Inside Xbox traitant non seulement de la rétrocompatibilité, mais également du prix et de la date de sortie de la Xbox Series X. D'autres supposent même que ce sera l'occasion pour Microsoft d'officialiser la fameuse Xbox Series S qui, souvenez-vous, était censée être présentée en juin dernier . Avouons que ça ferait quand même beaucoup pour un événement estival, sans parler du fait que la firme de Redmond et Sony Interactive Entertainment se marquent à la culotte en matière de communication. Nous verrons bien.