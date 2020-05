Xbox Series X : Microsoft serait-il en train de s'emmêler les pinceaux avec le 60fps ?

Sans le vouloir, Ubisoft a semble-t-il semé la zizanie dans la communication de Microsoft. En effet, Aaron Greenberg, le patron du marketing chez Xbox, affirmait la semaine dernière sur Twitter que le 60fps serait le standard sur Xbox Series X. Or, Eurogamer Portugal a obtenu récemment des précisions techniques sur Assassin's Creed Valhalla."Actuellement, nous pouvons garantir que le jeu tournera au moins à 30fps, a en effet répondu Ubisoft dans un communiqué. Il bénéficiera des temps chargement plus rapides, ce qui permettra aux joueurs de plonger dans une histoire et dans un univers de manière fluide. Enfin, Assassin's Creed Valhalla profitera des améliorations graphiques permises par la Xbox Series X, et nous sommes impatients de voir ce monde incroyable que nous avons créé s'afficher en 4K."De son côté, Tom Warren de The Verge a enfoncé le clou en affirmant que le 60fps ne serait pas un standard sur Xbox Series X. "Microsoft me l'a dit : 'Finalement, ce sont les développeurs qui décideront de la manière dont ils exploiteront la puissance et la vitesse de la Xbox Series X'", a-t-il tweeté . Un discours qui rejoint celui de Jason Ronald, partner director of program management chez Microsoft."Je ne dirais pas que c'est la fin [du 30fps, ndlr], mais que le contrôle créatif est dorénavant entre les mains des développeurs, a-t-il expliqué il y a peu à nos confrères d'Eurogamer. Nous considérons que la résolution et le framerate relèvent avant tout d'une décision créative. Parfois, en termes de gameplay, le 30fps est le meilleur choix possible. Avec les générations précédentes, il arrivait que l'on doive sacrifier le framerate au profit de la résolution, alors qu'avec celle qui arrive, ça dépendra uniquement des développeurs."Enfin, Aaron Greenberg a répondu au tweet de Tom Warren en indiquant qu'effectivement, la Xbox Series X offrirait de la flexibilité aux développeurs, et que ces derniers n'étaient donc pas obligés de faire tourner leurs jeux en 60fps. Ce petit cafouillage n'est pas gravissime en soi, mais le framerate est sujet tellement sensible aux yeux de certains qu'il est préférable d'être clair dès le départ.