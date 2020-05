Xbox Series X : que des jeux avec un framerate de 60fps minimum ? La réponse de Microsoft

partner director of program management chez la firme de Redmond.

Le framerate fait partie des sujets qui obsèdent ceux qui attendent avec impatience la sortie des consoles next-gen. Il faut dire que la PS4 Pro et la Xbox One X étaient censées proposer du 60fps les doigts dans le nez : ce ne fut pas le cas. Du coup, la Xbox Series X et la PS5 sont attendues au tournant sur ce point, et nos confrères d' Eurogamer sont même allés jusqu'à demander à Microsoft si le 60fps serait désormais le minimum syndical sur sa console."Je ne dirais pas que c'est la fin [du 30fps, ndlr], mais que le contrôle créatif est dorénavant entre les mains des développeurs, a expliqué Jason Ronald,Nous considérons que la résolution et le framerate relèvent avant tout d'une décision créative. Parfois, en termes de gameplay, le 30fps est le meilleur choix possible. Avec les générations précédentes, il arrivait que l'on doive sacrifier le framerate au profit de la résolution, alors qu'avec celle qui arrive, ça dépendra uniquement des développeurs. Même dans le cadre d'un jeu compétitif - esport, combat, FPS - il n'y aura plus ce plafond de verre que représente le 60fps. Comme nous l'avons vu sur PC et d'autres écosystèmes, il est préférable de mettre l'accent sur des framerates élevés et un temps de latence réduit."Ca, c'est pour la théorie. Il sera intéressant de voir ce que les développeurs seront réellement capables de faire sur Xbox Series X (et les consoles next-gen en général) pour voir si des contraintes techniques vont encore les obliger à faire des concessions. Interrogé également sur le prix de la machine, Jason Ronald s'est montré confiant en soulignant qu'elle a été développée avec ce facteur en tête, et que Microsoft disposerait d'une certaine marge de manoeuvre. Récemment, l'analyste Michael Pachter a estimé que la Xbox Series X pourrait coûter 100$ moins cher que la PS5