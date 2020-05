Assassin's Creed Valhalla : des précisions sur la version Xbox Series X, le framerate et la résolution concernés

Jason Ronald, (

partner director of program management chez Microsoft) s'est montré plus prudent qu'Aaron Greenberg sur le sujet en affirmant que le choix entre le 30fps et le 60fps revenait surtout aux développeurs. " Je ne dirais pas que c'est la fin [du 30fps, ndlr], mais que le contrôle créatif est dorénavant entre les mains des développeurs , a-t-il indiqué . Nous considérons que la résolution et le framerate relèvent avant tout d'une décision créative. Parfois, en termes de gameplay, le 30fps est le meilleur choix possible."



On rappelle qu'Assassin's Creed Valhalla est prévu sur Xbox Series X, Xbox One, PS5, PS4, PC et Stadia.





Avec l'arrivée des consoles next-gen à la fin de cette année, le framerate et la résolution sont deux sujets qui reviennent en boucle, même si la PS5 et la Xbox Series X auront d'autres atouts à faire valoir. Récemment, Aaron Greenberg (le patron du marketing de la division Xbox) a assuré que le 60fps serait un standard sur la machine de Microsoft. Du coup, la branche portugaise d'Eurogamer a contacté Ubisoft afin d'obtenir quelques précisions techniques sur la version Xbox Series X d'Assassin's Creed Valhalla, et pour le moment, l'éditeur français évoque plutôt le 30fps."Ubisoft s'est toujours attaché à utiliser les nouvelles technologies et à exploiter les capacités des consoles next-gen, pour proposer l'expérience la plus immersive possible, peut-on lire dans le communiqué. Voilà pourquoi nous sommes ravis de collaborer avec Microsoft pour sortir Assassin's Creed Valhalla sur Xbox Series X. Actuellement, nous pouvons garantir que le jeu tournera au moins à 30fps. Le jeu bénéficiera des temps chargement plus rapide, ce qui permettra aux joueurs de plonger dans une histoire et dans un univers de manière fluide. Enfin, Assassin's Creed Valhalla profitera des améliorations graphiques permises par la Xbox Series X, et nous sommes impatients de voir ce monde incroyable que nous avons créé s'afficher en 4K."Entendons-nous bien : cette déclaration ne veut absolument pas dire que le jeu ne pourra pas tourner en 60fps - des optimisations peuvent très bien être faites d'ici la sortie ; mais pour le moment, du côté d'Ubisoft, on promet plutôt du 4K 30fps. Récemment