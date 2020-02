Xbox Series X : Phil Spencer reconnaît que l'annonce de la console aurait pu être un "désastre"

Gamertag Radio ne s'est pas contenté d'interroger Phil Spencer sur la réalité virtuelle . En effet, nos confrères sont également revenus sur l'annonce de la Xbox Series X aux Game Awards 2019 qui, on peut le dire, a surpris toute l'industrie. "Cette décision, on la doit à l'une de nos directrices marketing, a expliqué le patron de la division gaming chez Microsoft. Elle s'est levée et a dit : 'Nous devons tenter quelque chose d'audacieux, quelque chose que nous n'avons jamais fait jusqu'à présent. Ne nous voilons pas la face : sur la dernière génération, nous n'occupons pas la place que nous souhaitions. Du coup, je ne pense pas que nous allons casser cette dynamique si nous ne tentons pas quelque chose de nouveau.'"Honnête, Phil Spencer a fait comprendre qu'il n'aurait peut-être pas eu le cran d'aller jusqu'au bout de cette idée, et que l'annonce de la Xbox Series X aurait pu être un "désastre". Fort heureusement pour le constructeur américain, l'événement s'est bien passé. "Je pense que c'est surtout le travail colossal réalisé par les équipes en charge des assets qui est à souligner, a indiqué Phil Spencer. Que ce soit la vidéo de Hellblade ou celle présentant la Xbox Series X, je les ai trouvées parfaites. C'était sympa à faire, et je pense que l'accueil a été bon. [...] Ces choix, vous les faites sans vraiment savoir comment ça va se dérouler."Confiant, Microsoft promet de poursuivre dans cette voie avec la Xbox Series X. "Parfois, nous viserons juste, et d'autres fois, non, a-t-il expliqué. Ce qui est sûr, c'est que nous ne ferons plus les choses de manière classique." La réflexion de Sony Interactive Entertainment semble identique, puisque la firme nippone a annoncé le mois dernier qu'il ne participerait pas à l'E3 2020. "Nous avons un profond respect pour l'ESA en tant qu'organisation, mais nous ne pensons pas que l'E3 2020 soit l'événement idéal pour ce sur quoi nous nous focalisons cette année", avait-il déclaré dans un communiqué officiel. Pour l'instant personne ne sait quand la PS5 serait enfin présentée.