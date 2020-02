Xbox Series X : Phil Spencer s'exprime encore sur la réalité virtuelle

Alors que Sony Interactive Entertainment croit dur comme fer à la réalité virtuelle (plus de 5 millions de PlayStation VR vendus dans le monde depuis 2016), Microsoft continue de penser qu'il ne s'agit pas d'une priorité. C'est en tout cas ce qu'a fait comprendre Phil Spencer, le responsable de la division gaming chez Microsoft, lors d'une interview avec Gamertag Radio . "Je connais pas mal de gens qui travaillent sur d'excellents jeux VR, et je ne suis absolument pas contre ce type de projet, a-t-il indiqué afin de souligner qu'il n'éprouvait aucune aversion pour la technologie. En fait, je souhaite surtout être le plus clair possible avec notre communauté, et lui expliquer sur quoi nous nous focalisons. Donc, si des personnes s'attendaient à ce que l'on propose un casque de réalité virtuelle lors du lancement de la Xbox Series X, ça ne sera pas le cas."Avant de poursuivre : "Après, je peux comprendre que c'est ce que désirent certains joueurs. Nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux, sachant que notre chose la plus précieuse est notre équipe et son savoir-faire. La VR ne se réduit pas à brancher un casque ; vous devez refaire toute l'interface. Il y a tout un travail derrière ça, et les équipes de Valve, Sony et Oculus savent ce que ça implique. [...] Je n'ai pas envie que la réalité virtuelle disparaisse, bien au contraire ; je souhaite qu'elle se développe au point que ça devienne une évidence à nos yeux."Nul doute que si Microsoft décidait de se mettre sérieusement à la réalité virtuelle, la Xbox Series X serait suffisamment puissante pour en profiter sans aucun souci.