PS5 : Sony ne participera pas à l'E3 2020, le constructeur japonais s'explique

Compte tenu de la sortie de la PS5 cette année, bon nombre d'analystes étaient convaincus que Sony Interactive Entertainment participerait à l'E3 2020. Ca ne sera pas le cas, comme le constructeur japonais l'a annoncé dans un communiqué officiel transmis à nos confrères de GamesIndustry.biz . "Après une étude approfondie, SIE a décidé de ne pas prendre part à l'E3 2020, est-il indiqué. Nous avons un profond respect pour l'ESA en tant qu'organisation, mais nous ne pensons pas que l'E3 2020 soit l'événement idéal pour ce sur quoi nous nous focalisons cette année. En 2020, notre stratégie mondiale se déclinera en une centaine d'événements publics prévus aux quatre coins du monde.""Notre priorité est que les gens aient l'impression de faire partie de la famille PlayStation, et qu'ils aient donc accès à leurs jeux favoris, continue la firme nippone. Un line-up fantastique est en route sur PS4, et avec la sortie de la PS5, nos fans vont pouvoir profiter d'une année particulièrement festive." Déjà absent à l'E3 2019, Sony Interactive Entertainment (qui n'avait jamais loupé un rendez-vous depuis 1995) a donc décidé de faire une nouvelle fois cavalier seul, en faisant comprendre que le salon de Los Angeles ne répondait plus à ces attentes en matière de communication. Un vrai coup dur pour l'ESA qui, dans la foulée, a réagi en rappelant que l'E3 reste une opportunité unique pour toucher les joueurs du monde entier.Il faut bien admettre que les organisateurs tâtonnent ces derniers temps (le salon est désormais ouvert au public), et le fait que d'autres acteurs de l'industrie aient déserté le Convention Center (Electronic Arts et Microsoft, par exemple) ne leur facilite certainement pas la tâche.