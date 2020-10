Xbox Series X : grâce au cloud, il serait possible d'y jouer... sur Xbox One !

Quand nous réfléchissons à la Xbox One, nous nous disons que ça pourrait être un bon moyen de faire le pont entre les générations et de nous donner la possibilité de laisser ces gens jouer aux jeux. Je ne pense pas que cela va demander des années pour se faire. Il s'agit simplement de travail à effectuer et nous savons comment procéder.

Voilà une perspective qui pourrait bien changer la donne : et si le projet xCloud, permettant actuellement de jouer à tout un catalogue de titres en streaming depuis son téléphone... débarquait sur d'autres plateformes ? A priori, le fameux et prometteur service de Microsoft devrait bientôt se livrer aux possesseurs d'appareils iOS : l'année prochaine, c'est le PC qui pourrait bien en bénéficier. Figurez-vous que Phil Spencer, lui, envisage carrément une sortie de la technologie... sur Xbox One, comme il l'indique à Kotaku En d'autres termes, si xCloud se rendait disponible sur Xbox One, cela permettrait à tous les possesseurs de la machine de jouer aux softs Xbox Series X grâce à internet, tout en bénéficiant des mêmes avantages techniques ou presque. En tout cas, si vous avez une vitesse de connexion suffisante...