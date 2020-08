Xbox Series X : des clichés inédits de la bête ont été pris lors d'un salon, les voici

Saturn Xperion E-Arena, en Allemagne, qui s'est pour le coup laissée approcher par quelques chanceux.



C'était bien évidemment l'occasion de réaliser quelques photos inédites, particulièrement bienvenues puisque dénotant des images promotionnelles préformatées : alors, que donne le monolithe dans la vraie vie ? Un premier élément de réponse se trouve ci-dessous, permettant d'apprécier la finition de la bête américaine, tant au niveau de son arrière, de ses connectiques que de sa grille supérieure d'ores-et-déjà emblématique.



On rappelle que la Xbox Series X sortira durant le mois de novembre pour un prix encore non communiqué : Halo Infinite, qui devait en être le fer de lance, a lui été repoussé à 2021. On espère que Microsoft a tout de même d'autres cartouches dans sa poche pour le lancement.

Faute d'E3, de gamescom ou de TGS, les différents constructeurs se rabattent sur d'autres événements survivants pour promouvoir leur machine next-gen : c'est le cas de Microsoft et de sa fameuse Xbox Series X, fraîchement exhibée au