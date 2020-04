Xbox Series X : comme la PS5, un événement majeur programmé pour le mois de mai ?

Si Video Games Chronicle croit savoir que Sony Interactive Entertainment organisera une présentation majeure consacrée à la PS5 en mai , le constructeur japonais ne serait pas seul sur le créneau. En effet, selon nos confrères , Microsoft souhaiterait aussi mettre en avant la Xbox Series X le mois prochain. "Microsoft serait en train de planifier des reveals pour mai, en plus d'un événement en ligne type E3, ce qui colle à ce qui nous a été confié", peut-on lire. Il sera intéressant de voir si Phil Spencer et ses équipes feront quand même une apparition au Summer of Gaming dont l'objectif est, justement, de remplacer l'E3 2020.Contrairement au constructeur japonais qui donne l'impression de marcher sur des oeufs avec la PS5, la firme de Redmond semble sûre de ses forces. "Je me sens vraiment bien par rapport à la manière dont la Xbox Series X s'aligne avec la PS5, avait-il indiqué à nos confrères d'IGN au début du mois . Nous avons opté pour une approche globale de notre console, du processeur à la puce graphique, en passant par la RAM. Il y a aussi l'architecture Velocity, la latence, la rétrocompatibilité... Pour arriver à tout ça, il nous a fallu des années. Quand nous avons vu la présentation publique de la PS5, je me suis senti encore mieux vis-à-vis des choix que nous avons faits pour la Xbox Series X. Et je m'y attendais."A noter que comme pour la PS5, l'analyste Daniel Ahmad (Niko Partners) confirme les informations de Video Games Chronicle, ce qui renforce l'idée que Microsoft et Sony Interactive Entertainment comptent se marquer à la culotte. D'ailleurs, selon les dernières rumeurs , le groupe nippon attendrait de connaître le prix de la Xbox Series X pour décider de celui de sa console, conscient que le tarif moindre de la PS4 par rapport à la Xbox One lui avait permis de prendre un avantage décisif sur la génération actuelle.