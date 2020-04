Xbox Series X : la confiance est de mise, Microsoft pense être en mesure de contrer la PS5 avec un prix attractif

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Phil Spencer a été particulièrement loquace lors du podcast Unlocked d'IGN. En effet, après avoir été interrogé sur une possible remise en cause de la sortie mondiale de la Xbox Series X , ainsi que sur l'annulation ferme, définitive et irrévocable de Scalebound , le patron de la division gaming chez Microsoft a évoqué l'état d'esprit dans lequel lui et ses équipes se trouvent actuellement, et la rivalité qui s'annonce avec la PS5."Je me sens vraiment bien par rapport à la manière dont la Xbox Series X s'aligne avec la PS5, a-t-il indiqué. PlayStation et les équipes de Mark Cerny ont fait de l'excellent travail en intégrant un certain nombre d'innovations telles que le SSD, ou encore des technologies audio. C'est très impressionnant tout ce qu'ils ont fait pour la PS5."Avant d'ajouter : "Nous avons opté pour une approche globale de notre console, du processeur à la puce graphique, en passant par la RAM. Il y a aussi l'architecture Velocity, la latence, la rétrocompatibilité... Pour arriver à tout ça, il nous a fallu des années. Quand nous avons vu la présentation publique de la PS5, je me suis senti encore mieux vis-à-vis des choix que nous avons faits pour la Xbox Series X. Et je m'y attendais."Cette interview a aussi été l'occasion d'apprendre que les précommandes seraient ouvertes à la fin de l'été, la date n'ayant pas encore été arrêtée. "Nous devrons également révéler le prix, a souligné Spencer. C'est un point sur lequel je suis confiant, comme pour les capacités de la Xbox Series X. Je nous sens armés sur le package dans son intégralité." Pour autant, le tarif n'a pas été décidé, et Microsoft gardera un oeil sur ce que fera Sony Interactive Entertainment, conscient que c'est la différence tarifaire entre la PS4 (399€) et la Xbox One (499€ avec Kinect) qui a plombé le démarrage de celle-ci."En interne, nous bénéficions d'un soutien incroyable, à commencer par celui de mon boss, Satya Nadella, qui est aussi le patron de Microsoft, a-t-il poursuivi. Le directeur financier Amy Hood est également au courant de nos plans. Nous allons faire en sorte d'être flexibles sur le prix et de faire les choses correctement pour le lancement de la Xbox Series X." Mis bout à bout, tous ces éléments font croire à Phil Spencer que Microsoft dispose d'un "plan gagnant" pour faire bonne figure face à la PS5. Les erreurs du passé semblent avoir été retenues.