Xbox Series X : la sortie mondiale de la console remise en cause ? La réponse de Phil Spencer

Dans le cadre de son podcast Unlocked , IGN a eu l'occasion de s'entretenir avec Phil Spencer, le patron de la division gaming chez Microsoft. On le sait, l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement la planète a mis à l'arrêt les usines chinoises - dont l'activité reprend progressivement - d'où les inquiétudes concernant la sortie de la Xbox Series X et de la PS5. En effet, même si Sony Interactive Entertainment et la firme de Redmond ont assuré que leurs plans n'avaient pas changé, plusieurs analystes s'accordent à dire qu'il serait raisonnable de repousser les festivités à 2021.Bien que Phil Spencer ait rappelé que la Xbox Series était toujours prévue pour la fin de cette année, nos confrères lui ont demandé si Microsoft avait prévu un plan B au cas où les stocks ne seraient pas suffisants, comme une première vague limitée à certains marchés par exemple. "Vous savez, nous n'avons pas encore commencé à réfléchir à un plan B, a-t-il confié. J'hésite à envisager un scénario alternatif. Pour avoir vécu le lancement de la Xbox One, je peux vous dire que ne pas sortir une console partout en même temps pénalise à la fois nous, mais aussi les fans. A chaque fois que je me rends au Japon, on me rappelle que la console est sorti neuf mois plus tard ici."Avant d'ajouter : "Et puis, il y a Internet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant quand un produit est disponible quelque part. Ce n'est pas comme il y a 30 ans où l'on se disait simplement que quelque chose n'était pas en vente chez nous ; vous ne receviez pas en plein visage toute l'excitation des gens des autres pays. Tout ça pour dire que, pour le moment, nous n'avons pas étudié de plan B, d'autant que les problèmes que nous avons aujourd'hui concernent plus le software [les développeurs confinés chez eux, ndlr] que le hardware." En clair, Phil Spencer est assez serein sur le sujet, et compte tenu comment les choses se déroulent bien pour la Xbox Series X, il n'a certainement pas envie que l'engrenage se grippe.