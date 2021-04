Xbox : les free-to-play désormais jouables sans abonnement au Xbox Live Gold, libération

Fortnite

Apex Legends

Rocket League

Warframe

Destiny 2

Skyforge

Dauntless

Call of Duty : Warzone

Worlds of Tanks

Roblox

Brawlhalla

DC Universe Online

War Thunder

Fallout Shelter

Toujours dans l'optique d'attirer le plus de monde, le moins que l'on puisse dire est que Microsoft fait des efforts considérables : d'abord avec le Xbox Game Pass, xCloud, le rachat de grosses entreprises mais aussi parfois quelques gestes bienfaiteurs comme celui que l'on vient tout juste d'apprendre. Ainsi, la firme de Redmond vient d'annoncer que tous les free-to-play disponibles sur les consoles Xbox ne nécessiteront plus d'abonnement au Xbox Live Gold, là où il fallait auparavant dépenser de l'argent dans le service online pour en profiter. Une politique qui s'aligne sur celle de son concurrent Sony.Ainsi, les célèbres Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Warframe, Destiny 2 et des dizaines d'autres peuvent être désormais jouables entièrement et sans dépenser un kopeck, du moment que vous possédez la console Xbox adéquate. Si vous pouvez retrouver la liste des titres concernés ici , voici une petite compilation non exhaustive ci-dessous. Bon jeu à tous !