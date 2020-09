Xbox Game Pass : Microsoft dévoile le nombre d'abonnés, une ascension fulgurante

Ce n'est pas un secret : Microsoft mise beaucoup, voire la quasi-totalité de sa stratégie, sur le Xbox Game Pass. Plus qu'un large catalogue de jeux, celui-ci intègre toutes les sorties de ses futures exclusivités et, dans sa version Ultimate, propose même le Projet xCloud pour un prix plus qu'intéressant : Phil Spencer l'a dit, à long terme, le service portera ses fruits et deviendra véritablement imposant... quitte à coûter beaucoup de sous sur le moment.Quoiqu'il en soit, cette politique s'avère déjà payante puisque Microsoft vient d'annoncer que la barre symbolique des quinze millions d'inscrits avait été franchie : encore plus impressionnant, cinq millions de personnes se sont inscrites ces six derniers mois ! Désormais, il ne reste plus qu'à voir si ces chiffres continueront de s'accentuer avec l'arrivée de la Xbox Series X/S qui, on le rappelle, est également proposé dans un forfait mensuel comprenant justement le Xbox Game Pass Ultimate.Des scores très encourageants pour le titan américain qui, toutefois, a encore du chemin avant de dépasser Sony et ses 41,5 millions d'inscrits au PlayStation Plus...