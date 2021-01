Xbox Game Pass : Microsoft détaille les jeux de Fin Janvier qui arrivent dans le service

Sans doute l'une des plus belles trouvailles de Microsoft, le Xbox Game Pass continue d'être chouchouté par la firme de Redmond qui vient de nous révéler la liste des jeux qui vont enrichir le contenu de ce service désormais devenu incontournable. Comme toujours, la liste est éclectique et tous les genres de jeux sont représentés. Bien sûr, parmi les jeux les plus prestigieux et qui ressortent du lot via leur popularité auprès du grand public, on peut citer la compilation remasterisée de Yakuza Collection, Control, un certain Desperados 3, et The Medium, la vraie grosse nouveauté de ce mois. Bien sûr, comme d'habitude, des jeux vont quitter le Xbox Game Pass et Microsoft n'hésite pas à donner leur nom. Tous les détails ci-après :





XBOX GAME PASS : LES JEUX QUI ARRIVENT





- Control (PC) – 21 janvier

- Desperados III (Android, Console & PC) – 21 janvier

- Donut County (Android, Console & PC) ID@Xbox – 21 janvier

- Outer Wilds (Android) ID@Xbox – 21 janvier

- Cyber Shadow (Android, Console & PC) ID@Xbox – 26 janvier

- The Medium (Xbox Series X|S & PC) ID@Xbox – 28 janvier

- Yakuza Remastered Collection

- What Remains of Edith Finch (Android) ID@Xbox – Disponible

- Age of Empires II: Definitive Edition DLC Lords of the West – 26 janvier

- Rainbow Six Siege Road to S.I. – 21 janvier

- Smite – 26 janvier

XBOX GAME PASS : LES JEUX QUI PARTENT





Le 29 janvier :

- Death Squared (Console)

- Death’s Gambit (PC)

- Final Fantasy XV (Console & PC)

- Fishing Sim World: Pro Tour (Console & PC)

- Gris (PC)

- Indivisible (Console & PC)

- Reigns: Game of Thrones (PC)

- Sea Salt (Console & PC)



Pour mémoire, vous avez jusqu’au 25 janvier pour obtenir vos trois premiers mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 1€ !