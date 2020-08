Xbox Game Pass : de grosses annonces à venir, Phil Spencer fait du teasing

En plus de tous nos jeux first-party disponibles day one dans le Xbox Game Pass, notre équipe est aussi concentrée sur l'intégration de beaucoup de titres third party.

de grandes et fortes annonces" étaient encore à venir concernant le fameux service, dans lequel "l'investissement continuait de grossir". On peut donc se permettre de rêver et, peut-être, espérer voir de très gros titres AAA externes dès leur sortie dans le catalogue grossissant de Microsoft.

Indéniablement, le Xbox Game Pass est l'une des grandes armes de Microsoft qui continue de faire des fidèles : même s'il n'est pas très rentable pour le moment, Phil Spencer y voit là un outil à long terme qui fera la différence auprès de la communauté. Figurez-vous que le dirigeant d'Xbox en a encore sous le coude, comme il l'a déclaré sur Twitter en toute simplicité.Autrement plus intriguant, l'Américain a précédemment déclaré, dans le podcast Animal Talking, que "