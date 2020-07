Xbox Game Pass : "ce n'est pas une affaire très rentable" pour l'instant, Microsoft mise sur l'avenir

Assurément, le Xbox Game Pass est l'une des armes les plus agressives de Microsoft dans sa bataille face à Sony. Le catalogue grandissant et avantageux proposé par le géant américain sera bientôt rejoint du xCloud dans son offre Ultimate dès septembre, sans frais supplémentaire : la firme met les bouchées doubles pour épater le public et, à vrai dire, beaucoup se posent des questions sur les rentrées d'argent du projet. Le boss du marketing d'Xbox, Aaron Greenberg, s'est justement exprimé à ce sujet dans le podcast What's Good Games , déclarant que ce n'était "pas une affaire rentable pour le moment" puisque le Xbox Game Pass était encore récent... mais que l'avenir s'annonçait serein.dit-il alors sur une pointe d'ironie. Il parait essentiel de rappeler qu'effectivement, la maison de Bill Gates est plutôt rentable et qu'elle a largement les moyens d'investir massivement dans le Xbox Game Pass. Ce qu'elle fait, d'ailleurs : Greeberg avoue que l'opération sera coûteuse à court terme... mais extrêmement bénéfique sur la durée, rapportant alors des dividendes.En d'autres termes, Microsoft investit actuellement énormément dans le Xbox Game Pass et, bien entendu, la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous. Mais en proposant une offre agressive et extrêmement qualitative, la société se bâtit une communauté solide et, surtout, grandissante qui devrait être redoutable et bénéfique dans plusieurs années. Et s'il y a bien une organisation qui a les reins suffisamment solides pour encaisser les dépenses en attendant les retombées d'argent, c'est bien celle-ci.