Xbox 20 ans : une manette noire translucide et un casque qui font référence au kit débug

Il y a quelques heures, Microsoft nous faisait savoir son partenariat avec Adidas pour la commercialisation d'une paire de sneakers collectors à l'occasion des 20 ans de la marque Xbox. Ce n'était évidemment pas tout, et côté accessoires, le géant américain a également prévu de sortir une manette et un casque collectors. Deux produits qui seront mis en vente dès le 15 novembre prochain, et pour cause, c'est la date de sortie de la première Xbox sur le territoire américain, il y a déjà 20 ans. Contrairement à la paire de baskets, Microsoft a opté pour un coloris moins percutant, mais pas dénué d'intérêt. Le vert fluo a en effet laissé place à un noir/gris translucide qui rappelle le kit debug de la Xbox d'origine. Alors forcément, pour le quidam moyen, ça n'a aucun souvenir, puisque ce sont les développeurs et les journalistes qui étaient les seuls à accéder à ce genre de machines. Mais qu'importe, cette légère transparence dans la manette permettra de distinguer tout le mécanisme, d'autant que le bouton Xbox renvoie vers le tout premier logo de la marque, avec son vert flashy. D'ailleurs, on retrouve la couleur iconique sur les grips des poignées et autour de la croix directionnelle.













Pour ce qui est du casque, là aussi, on retrouve ce noirs/gris noir translucide qui laisse apparaître l’intérieur argenté, sachant qu'on retrouve aussi des teintes de vert du côté du micro ainsi que sur l’intérieur et l’extérieur des écouteurs. La partie gauche arbore le logo du 20ème anniversaire avec son vert iconique et l’écouteur droit se pare du logo Xbox, que l’on peut déjà voir sur les casques sans fil et stéréo. Microsoft rappelle les spécificités du casque, à savoir des écouteurs larges et confortables, des boutons facilement accessibles pour couper le son et modifier le volume et la compatibilité avec les dernières technologies de spatialisation sonore Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone X. La manette comme le casque seront vendus dès le 15 novembre 2021 au prix 64,99€, il est déjà possible de les précommander sur le Microsoft Store.