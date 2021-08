WWE 2K22 : le jeu ne sera pas prêt en 2021, voici un nouveau trailer et une date en 2022

Après des mois de silence, WWE 2K22 fait son retour au coeur de l'actualité avec de nouvelles informations que les fans attendaient impatiemment. On a pour commencer la publication d'un nouveau trailer, courtes certes, mais qui permet d'avoir enfin des images de gameplay où l'on aperçoit la modélisation de certains catcheurs comme Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet et Kane. Histoire de rassurer les fans quant aux changements opérés avec la nouvelle équipe de développement, 2K Games nous fait savoir que "85% du roster in-game a bénéficié du scanning facial créant ainsi des modèles de personnages ultraréalistes et mis à jour, et plus de 3 400 nouvelles animations ont été capturées". Il faut dire que le chantier était complexe après des années à user jusqu'à la moelle un moteur graphique qui était déjà obsolète pour toute la génération PS4 / Xbox One. L'éditeur promet également un épisode revu et corrigé avec des graphismes à la hauteur via un nouveau moteur 3D et un gameplay repensé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va falloir attendre mars 2022 avant de pouvoir retrouver le titre dans de meilleures pré-dispositions.