WWE 2K22 : le jeu sort aujourd'hui, un trailer de lancement live-action

C'est le grand retour pour WWE 2K22 qui revient après quasiment deux ans d'absence et l'objectif de séduire un maximum de joueurs. Visual Concepts a profité de ce laps de temps pour revoir la plastique du jeu, qui utilise désormais les outils techniques de la série NBA 2K, pour afficher des graphismes plus photo-réalistes. Côté gameplay, WWE 2K22 a aussi été repensé pour un rendu plus intuitif et plus accessible. Greg Thomas, Président de Visual Concepts, s'est laissé à quelques confidences et explique que "les deux dernières années ont été synonymes de concentration et de passion pour l’incroyable équipe de Visual Concepts afin de proposer une expérience WWE offrant tout ce que les fans attendaient”. Cette année, c'est Rey Mysterio qui a été choisi pour être le symbole du renouveau et on espère que son choix lui portera bonne chance. Allez, trêve de blabla et de superstition, place au trailer de lancement.