WWE 2K22 : Rey Mysterio sera la star de cet épisode qui marque le renouveau de la saga

Chahutée depuis de nombreuses années en raison de sa technique obsolète et son gameplay archi daté, la série des WWE 2K a pris congé pendant un an et demi et fera bien son retour en 2022. 2K Games vient en effet d'annoncer la date de sortie de WWE 2K22, programmé pour le 11 mars 2022 et qui permettra à Rey Mysterio d'avoir son heure de gloire, d'autant qu'il célèbre ses 20 ans de carrière cette année. Jaquette et campagne promo, c'est autour de lui que cet épisode du renouveau s'articulera, lui qui fut choisi d'ailleurs pour s'exprimer auprès de la presse il y a quelques jours lors d'un événément en ligne gardé secret (et auquel on a assisté). Toujours développé par Visual Concepts (le même studio que NBA 2K), WWE 2K22 est particulièrement attendu au tournant, lui qui annonce un changement de moteur depuis quelques années. Dans le communiqué, 2K Games nous assure un niveau de réalisme jamais atteint en matière de rendu visuel, tout en promettant un gameplay revu et corrigé avec un feeling plus percutant, des contrôles plus intuitifs et des angles de caméra nombreux et variés.

Côté contenu, l'éditeur américain annonce le retour de 2K Showcase, qui se concentrera sur les 20 ans de carrière de Rey Mysterio et la possibilité de revivre les moments emblématiques de son ascension dans le monde du catch, sachant que le mode "Mon ASCENSION" permettra aux joueus de réaliser leur propre parcours vers la célébrité. WWE 2K22 n'oublie pas la personnalisation de l'expérience en intégrant les modes "Univers" et "Outil de Création" qui ont été mis à jour, avec la possibilité de prendre le contrôle de marques, d'événements premium en direct, de résultats de matchs, de rivalités, de créer la personnalisation de Superstars, arènes et championnats. Cerise sur le ring, il sera possible de tout partager, d'autant que cette année, le partage est cross-plateformes.











On note aussi l'arrivée de nouveaux modes tels que "Mon MG" et "Ma FACTION" qui reprennent un peu ce qui se fait chez NBA 2K, avec la possibilité de se prendre pour un General Manager de la WWE, qui a carte blanche pour tout construire : de la plus grande marque de la WWE aux légendes de la WWE, en faisant en sorte de créer des rivalités iconiques. Dans le mode "Ma FACTION", les joueurs pourront collectionner et gérer leur faction idéale avec des événements hebdomadaires et des mises à jour régulières, et pouvant créer ses propres défis.



La sortie de WWE 2K22 est attendue pour le 11 mars 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One.