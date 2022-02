WWE 2K22 : c'est Machine Gun Kelly qui s'est occupé des musiques du jeu

Alors que la sortie de WWE 2K22 approche à pas de géant, 2K Games nous annonce un partenariat avec le chanteur Machine Gun Kelly (et accessoirement Mr Megan Fow) qui s'est chargé de choisir les musiques du jeu de catch. En plus d'avoir sélectionné les morceaux qui fera l'identité musicale du jeu, l'artiste a également été modélisé dans le jeu pour devenir un personnage jouable, qui sera disponible en pack téléchargeable après la sortie de WWE 2K22. Histoire que l'annonce soit retentissante, une vidéo a été réalisée entre le chanteurs et un certain Undertaker, qui reproche à Machine Gun Kelly de ne pas avoir mis assez de gong, une sonorité typique du thème principal du célèbre catcheur. La vidéo est drôle et fonctionne plutôt bien.Le choix d'avoir fait appel à Machine Gun Kelly n'est pas anodine, puisque l'homme a déjà participé à WrestleMania et Tribute to the Troops, sans oublier que sa musique a aussi accompagné certains des événements premium en live du catch. En faisant appel à Machine Gun Kelly en tant que producteur exécutif musical, 2K Games et Visual Concepts applique la même méthode utilisée pour les jeux NBA 2K qui font appel chaque année à un artiste pour habiller le jeu musicalement. Des techniques payantes que l'éditeur américain espère transposer pour son jeu de catch qui revient plus pimpant que jamais. Machine Gun Kelly a donc créé une bande-son de 12 pistes dont vous pouvez retrouver les noms juste en-dessous.



Machine Gun Kelly - "Concert for Aliens",

Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken - "Body Bag",

Wu Tang Clan - "Protect Ya Neck",

Motorhead - "Iron Fist",

Poppy - "Say Cheese" (Live NXT version),

Royal Blood - "Typhoons",

Bring Me The Horizon - "Happy Song",

The Weeknd - "Heartless",

Turnstile - "I Don't Wanna Be Blind",

Asking Alexandria - "The Final Episode (Let's Change the Channel)”,

KennyHoopla - "Hollywood Sucks".