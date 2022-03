Test WWE 2K22 : la série de retour sur de bons rails ? Voici toutes les notes dans le monde

Sorti hier le vendredi 11 mars 2022, WWE 2K22 était attendu et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il s'agit d'un épisode presque reboot puisque 2K Games a pris le temps de reconsidérer sa licence après l'échec cuisant de l'épisode 2K20. L'autre raison, et ce ne sont que des rumeurs pour le moment, c'est que Electronic Arts aurait entamé des pourparlers pour reprendre la licence auprès de la WWE en cas d'échec de cet épisode 2K22 . La pression est donc énorme du côté de 2K Games qui a d'ailleurs envoyé le jeu à la presse 4 jours avant sa sortie, ce qui n'était pas arrivé depuis des années (la politique chez l'éditeur est d'envoyer leurs jeux à la presse le jour de la sortie). Qu'en est-il pour WWE 2K22 du coup ? En se rendant sur Metacritic, on se rend compte sur le jeu affiche la jolie moyenne de 76% dans sa version PS 5, ce qui est largement mieux que les 43% obtenus (sur PS4) par WWE 2K20 en octobre 2019 . C'est d'ailleurs la même note que WWE 2K19 qui avait également obtenu 76% dans sa version PS4 . Bien sûr, la note Metacritic est encore provisoire et elle est susceptible d'évoluer, puisqu'il n'y a que 26 tests qui sont recensés pour le moment. En regardant le détail, on s'aperçoit que certains médias ont salué les changements opérés par cet épisode, avec ce nouveau moteur graphique, ce gameplay plus souple et moins austère. D'autres confrères soulignent le fait que s'il y a du mieux, certains aspects n'ont pas encore développés à leur maximum et que des efforts sont encore à faire pour les prochains opus.

JEUXACTU : test à venir

Screen Rant : 4.5/5

PlayStation Universe : 8.5/10

Impulse Gamer : 4.2/5

GamePro Germany : 84%

Game Informer : 8/10

SpazioGames : 8/10

IGN : 8/10

GamePressure : 7.5/10

Dexerto : 7.5/10

JV : 15/20

PC Games : 7/10

DualShockers : 7/0/10

GamesRadar+ : 7/10

Noisy Pixel : 6.5/10

Slant Magazine : 6/10

Inverse 6/10