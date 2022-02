WWE 2K22 : une vidéo de 16 min avec les développeurs qui détaillent le gameplay

Les choses s'accélèrent vraiment pour WWE 2K22, qui multiplient les sorties pour rassurer les fans qui attendent le retour du seul jeu de catch du jeu vidéo. Quelques jours à peine après nous avoir montré le moteur du jeu en vidéo et prouver que des progrès ont été faits, 2K Games et le studio Visual Concepts ont décidé de se réunir pour donner plus de détails concernant le gameplay. C'est donc une vidéo de plus de 16 minutes dans laquelle on peut voir quelques uns des responsables du développement sur réunir en mode Zoom pour revenir sur les améliorations promises de ce nouvel épisode. Via des images making of, on peut déjà observer que ce sont les mêmes méthodes de développement que NBA 2K qui ont été utilisées, notamment en termes de modélisation des personnages pour que le rendu soit le plus next gen possible.Avec ce nouveau moteur 3D, c'est aussi la promesse d'un nouveau système d'animations qui a obligé l'équipe à revoir le gameplay de fond en comble. Il faut dire que les attitudes n'étaient plus les mêmes, que tout a été repensé et que les persos sont désormais plus réactifs que jamais. L'interaction avec l'environnement a elle aussi été retravaillée, avec plus de dynamisme, ce qui va offrir plus de possibilité de jeu. Globalement, WWE 2K22 tranche radicalement avec le passé, avec une approche plus naturelle, plus incisive nous promet-on. De même, en termes de jouabilité, pas mal de choses ont changé, évolué et même été ajoutés. On devrait pouvoir vous en parler prochainement, car nous allons pouvoir y jouer dans les prochaines semaines.la sortie de WWE 2K22 est attendue pour le 11 mars 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.